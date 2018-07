Eletrobras a deputados: ‘Não desistimos do Linhão do Juruá’….(Imagina…)

# eletrobras linhão

Atenção, Juruá: esqueça Linhão enquanto estiver no comando (?) esse governo Temer (PSDB/MDB/DEM/PP)

Os deputados Rocha e Gonzaguinha foram recebidos na Eletrobrás hoje em Brasília…leia o que ouviram:

Do gab do dep Rocha às redações

(…)

Eletrobrás diz estar providenciando

O chefe de gabinete da Presidência, Fernando Lomonaco e o assessor do diretor de engenharia, Luiz Rufato, explicaram que a obra do linhão foi paralisada porque a concessionária que ganhou a licitação da obra pediu recuperação judicial.

“A Eletrobrás não desistiu da obra do linhão, obra que custará R$ 427 milhões de reais aos cofres, pois somente com óleo diesel gastamos 500 milhões de reais por ano para fornecer energia para Cruzeiro do Sul e região”, afirmou Rufato.​

(…)

Em tempo: a Eletrobras não desistiu do Linhão do Juruá…o governo Temer é que desistiu da Eletrobras e quer entregá-la a estatais da China e outros países.