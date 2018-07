Gol diz que vai regionalizar cardápio em voos e esquece Acre

# gol comida voos

Divulgação Gol

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes lança agora em julho novidades no seu serviço de bordo internacional. Todas as mudanças foram preparadas para tornar a experiência de viagem mais agradável, funcional e completa, incluindo desde novos utensílios com design mais moderno, até a reformulação do cardápio, com pratos regionais.

(…)

Aqui no Brasil, nos voos saindo do Recife, Natal e Salvador com destino a países da América do Sul, a culinária local é valorizada pela famosa carne de panela com ervas e a incomparável farofa nordestina. De Belo Horizonte, o irresistível doce de leite mineiro e de Manaus, a musse de cupuaçu. Já os Clientes que fazem trechos internacionais com refeição a bordo, saindo do Rio de Janeiro, encontram no cardápio a tradicional galinhada com quiabo, e de São Paulo, pelo grande encontro de povos e culturas, as opções vão desde polenta cremosa com ratatouille ao famoso sanduíche de carne louca, que não pode faltar nas reuniões de famílias paulistanas. Todo o serviço de alimentação inclui uma opção vegetariana.

(…)

Em tempo: por quê nos voos do Acre não servir a comida daqui (galinha caipira, cozidão, mingau, tapioca, pamonha, baixaria???) – J R Braña B.