Violência: operação da polícia prende 80 no Juruá (v)

Operação desencadeada pela polícia do Acre cumpre ordem de prisão de 143 acusados…Até o momento já foram detidos 80 pessoas em Cruzeiro e demais municípios do Juruá.

A operação segue até essa sexta-feira.

O debate sobre a violência tomou corpo no Acre nas últimas 24h quando a oposição, sob a liderança do senador Petecão – foi ao presidente Temer pedir intervenção militar no estado ‘nos mesmos moldes’ da intervenção no Rio de Janeiro.

O governo refuta a intervenção e diz que a oposição quer tirar proveito político da situação e que deveria ter pedido intervenção em 2017 quando a violência chegou a níveis maiores que os atuais.