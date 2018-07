Makro dias 16 e 17: desconto para cliente cadastrado de R$ 75

# makro brasil acre desconto

Divulgação Makro

Makro comemora o Dia do Comerciante com descontos para seus clientes

No próximo dia 16 é comemorado em todo Brasil o Dia do Comerciante. A profissão é considerada uma das mais antigas do mundo e de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país. Como não poderia deixar de ser, o Makro Atacadista, um dos maiores players do setor, presenteia seu cliente profissional cadastrado nesse dia especial com descontos de R$ 75 nas compras acima de R$150. A ação acontece nos dias 16 e 17 de julho e é valida para todas as lojas do Makro.

Esta é uma das muitas iniciativas que o Makro realiza ao longo do ano para apoiar o cliente profissional. O atacadista entende a importância desta parceria na atuação e no desenvolvimento destes clientes, por isso se preocupa em manter uma comunicação voltada a eles, sempre oferecendo vantagens, condições especiais e descontos exclusivos.

“Para nós, todo dia é dia de apoiar nossos clientes profissionais, mas hoje é um dia mais especial ainda, por isso pensamos nessa a ativação como um presente para os clientes, assumindo 50% de uma compra deles nesse dia”, afirma Ricardo Fojo, diretor de marketing do Makro.

Em tempo: O Makro faz parte do grupo holandês SHV para (Steenkolen Handels-Vereeniging) – J R Braña B.



