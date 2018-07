Petecão e JV: a vida segue… (f, v)

# petecão e jv senado

Os dois senadores monopolizam as atenções no momento, pois são as duas estrelas dessa disputa eleitoral para o senado.

Hoje Jorge Viana foi na mais acreana das iguarias (com origem no Oriente Médio) vendidas nas ruas de Rio Branco: o quibe de arroz.

E Petecão agora é popstar (recepção no aeroporto de Rio Branco abaixo).

Abaixo os dois senadores:

JV

Esse foi meu quebra-jejum na Bikelanchonete do Marcos, no posto do Betão. Seguimos para a Cavalgada e muitos encontros na Transacreana. Sigo na luta pela boa política, trabalhando pelo bem comum e buscando dar a minha contribuição para uma vida melhor pra todo mundo! #cafe #acre pic.twitter.com/pOJNvBBHbX — Jorge Viana (@jorgeviana) 14 de julho de 2018

Petecão