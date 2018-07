Prefeito de Sena: ‘Estou com a saúde boa’ (ouça)

# mazinho prefeito sena

O prefeito de Sena Madureira, depois do episódio da ‘revelação‘ de domingo numa igreja – foi a uma rádio da cidade e disse que sua ‘saúde está boa.’

Era isso exatamente que o município esperava ouvir…que o prefeito está em plenas condições de saúde para tocar a administração e mudar a cara de Sena.

Porém…

(leia o em tempo abaixo após o áudio)

Ouça o prefeito Mazinho:

Em tempo: o prefeito Mazinho sabe da honestidade editorial de oestadoacre

Em tempo 2: aqui publicamos coisas desfavoráveis à prefeitura, ao prefeito, porém publicamos coisas positivas feitas pelo município e pelo prefeito quando acontecem e por nossa própria conta..Não é release de propaganda de prefeitura…Os melhores leitores de Sena são testemunhas.

Em tempo 3: não queremos aparecer, prefeito…aqui noticiamos fatos/opiniões/análise…quem aparece sãos as pessoas do povo, os políticos em geral, os prefeitos, governador, deputados, senadores, advogados, delegados…etc…oestadoacre, sem falsa modéstia, talvez seja o principal responsável pela capital conhecer tanto o prefeito de Sena. Mazinho é mais conhecido em Rio Branco que a própria prefeita Socorro…olha o que este blog faz!

Em tempo 4: aqui no oestadoacre tem uma Constituição: prefeito, governador, deputado, senador, delegado, o Papa Francisco…etc não dita nem diz o que será ou não publicado…mesmo o blog tendo lado, expondo posição política quase sempre, temos uma coisa indispensável no jornalismo e na vida: oestadaocre é democrático…

Em tempo 5: vivemos dos nossos parcos recursos, das contribuições de amigos (da esquerda, da direita (acredite), do centro e dos em cima do muro) que ajudam a manter o blog e de nossos anúncios que vocês veem quando acessam as nossas páginas…Nosso principal parceiro hoje em dia é o Google…sim, o Google do Tio Sam.

Em tempo 6: o prefeito Mazinho tem que entender que ‘não se briga com a notícia’ (jargão antigo do jornalismo)…tudo que envolve o prefeito de Sena (pessoa pública) interessa à comunidade…coisas boas, coias ruins e coisas mais ou menos. Até uma bobagem dita por um pastor sem noção num culto de domingo…milhares e milhares ficaram sabendo do que disse o pastor sobre o prefeito de Sena pelo oestadoacre

Em tempo 7: oestadoacre é o blog mais acessado disparado no principado de Sena e um dos três mais vistos na capital (e só atuamos na política)…Em Sena ficamos atrás apenas do youtube em acesso…Nossa rede de colaboradores na cidade é imensa…são dezenas de ZHOs…as pessoas confiam no que diz oestadaocre e nós agradecemos de coração.

Em tempo 8: oesadoacre torce para que o prefeito Mazinho faça uma boa gestão à frente do município de Sena Madureira…o blog continuará aqui para divulgar as coisas boas, que agradam os ouvidos dos políticos e as que desagradam também os ouvidos dos políticos….paciência!

Em tempo 9: oestadoacre é um sítio democrático, defensor dos Direitos Humanos, plural, bem humorado, bairrista com Sena e o Acre….e o mais importante: indomável (e inegociável) com sua liberdade.

Em tempo 10: vamos em frente…

J R Braña B.