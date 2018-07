@GuilhermeBoulos, PSol, em Rio Branco na segunda

# boulos psol

O pré-candidato a presidente pelo Psol, Guilherme Boulos – vem a Rio Branco e passa toda a segunda-feira, 23, na capital numa agenda extensa de conversas e encontros.

10h, segunda, na sede do PSol, próximo Araújo-Isaura, entrevista coletiva com Boulos.

Mais sobre o Boulos via sua conta no TT:

Governo planejou a criação de 1 milhão de empregos formais no país em 2018. A meta já caiu para só 20% disso. Ao contrário do que diziam, a reforma trabalhista não moderniza. Ela destrói a economia.

Absurda a condenação à prisão de 23 ativistas dos protestos de junho de 2013 no Rio de Janeiro. Isso é a criminalização do protesto! O Judiciário avança contra os direitos constitucionais e a liberdade de manifestação.

Nós temos condições de universalizar o acesso à internet banda larga no Brasil e é possível fazer isso de forma pública! Assista um trecho do meu bate papo com comunicadores da Maré no Rio de Janeiro onde falo sobre essa proposta. #BoulosNaLaje pic.twitter.com/KmF2cYR5D7

