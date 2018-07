# pesquisa acre eleição

No dia da convenção do PT/Frente Popular que entupiu de gente o ginásio do Sesi e todo o Manoel Julião sai uma pesquisa do ‘Data Control…’

É o controle das datas?

Governo

Marcus Alexandre – 29%

GladsonC – 43%

Senado

JV – 37,9%

Petecão – 36,9%

Em tempo: (Se você leva fé nessa pesquisa clique aqui… tá no ac)

J R Braña B.

