# boulos acre

Guilherme Boulos em resposta a uma pergunta idiota de repórter da revista IstoÉ…mais conhecida por QuantoÉ.

Convite do PSol

O PSOL Acre convida a toda imprensa acreana para participar da coletiva de impren sa com o candidato a Presidente da República pelo PSOL, GUILHERME BOULOS, na sede Estadual do partido no ACRE.

Data: 23/07/2018

Hora: 10 horas

Local: Rua Severiano nº 407 Bairro Bosque (acesso pela rua em frente ao Araújo-Isaura, que liga à nação Unidas)

Contato: 99926 1434