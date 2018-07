JALLA – 6 a 11/AGO na UFAC: Congresso de Literatura e Humanidades

# jalla jornada de literatura ufac

Entre os dias 6 a 11 de agosto a cidade de Rio Branco receberá os participantes de um dos mais importantes congressos de estudos literários da América Latina, que estarão reunidos nas XIII Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana – JALLA.

Com a realização de JALLA 2018 – Amazônia, sob a organização do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade da Universidade Federal do Acre, a capital acreana se tornará a décima primeira cidade a sediar esse importante evento. As anteriores foram La Paz, Bolívia (1993); Tucumán, Argentina (1995); Quito, Equador (1997); Cuzco, Peru (1999); Santiago de Chile (2001); Lima, Peru (2004); Bogotá, Colômbia (2006); Santiago de Chile (2008); Niterói, Brasil (2010); Cali, Colômbia (2012); Heredia, Costa Rica (2014); La Paz, Bolívia (2016). Esse é o percurso histórico-geográfico das Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana que, em 2018, no marco de seus 25 anos, serão realizadas em Rio Branco – Acre, no coração da floresta amazônica. Uma cidade/floresta com rios, seres humanos e não-humanos em constantes diálogos, conflitos e intercâmbios de saberes, encantamentos e desencantamentos.

Com aproximadamente 800 inscritos para apresentar estudos e pesquisas durante toda uma semana de atividades, JALLA 2018 se tornará o mais importante congresso de literaturas e humanidades realizados em Rio Branco, com participantes de vinte estados brasileiros e diversos outros países, a exemplo de Bolívia, Peru, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, México, Uruguai, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Itália, França e Alemanha.

Dentre os conferencistas e palestrantes de renome internacional confirmados estão Ana Pizarro, Universidad de Santiago de Chile; Juan Jose Bautista Segales, Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM; Elizabeth Monasterios, University of Pittsburgh, USA; Guillermo Mariaca Iturri, Universidad Mayor de San Andrés – Bolívia; Maria del Rosario Rodríguez Márquez, Universidad Mayor de San Andrés, Bolívia; Mauricio Hugo Ostria González, Universidad de Concepción – Chile; Riccardo Badini, Università di Cagliari – Itália; e Albino Chacón Gutiérrez, Universidad Nacional de Costa Rica.

O XIII Congresso das Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana 2018 será presidido pelo Professor Dr. Gerson Albuquerque (UFAC) que, ao lado das professoras doutoras Lívia Reis (UFF) e Márcia Paraquetti (UFBA), representa o Brasil na condição de secretário nacional de JALLA.

Para maiores informações: https://www.jalla2018.org/