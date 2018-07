Marcus foi a Sena e não prometeu ônibus; GladsonC, sim (ouça)

# gladsonC sena ônibus

Começou o vale tudo.

GladsonC foi a Sena Madureira nesta terça e prometeu publicamente a Celso Gregório (pastor da cidade e líder de outros pastores) um ônibus às igrejas evangélicas….A promessa do ainda pré-candidato da oposição aconteceu durante sua ‘pregação cristã’ na rádio do próprio pastor.

GladsonC tava inspirado pelos céus…

Nos municípios, no interior do Acre, a maioria dos políticos, parece, fica à vontade para falar do jeito que dá na telha…Não têm preocupação com nada…Devem pensar: ‘ no interior todo mundo acredita em tudo.’

Ouça GladsonC e…

Há duas semanas Marcus Alexandre reuniu com o mesmo pastor e seus liderados e não prometeu nada…Falou de ideias e sobre o que pensa sobre Sena e o Acre…Sugeriu caminhos…Ouviu…

A propósito…:

Na convenção da Frente Popular, sábado, 21, o senador Jorge Viana avisou que não chamem ele nesta campanha eleitoral para conjugar o verbo fechar…Vade-retro!

-Não me chamem nesta campanha em reunião para fechar nada…Eu quero é abrir!

Em tempo: ‘Fechar‘ no Acre, em tempos de campanha eleitoral…significa acerto entre candidatos e eleitores âncoras para garantir o voto na urna de uma plêiade de cidadãos…traduzindo: o leitor e a justiça eleitoral sabem o que é…

J R Braña B.

