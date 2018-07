Começa hoje doação das companhias de energia (Eletroacre será na segunda!)

# governo golpe eletroacre

RM

As privatizações de seis distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras começam, nesta quinta-feira (26), com o leilão da Companhia Energética do Piauí, a Cepisa.

No dia 30 de agosto, mais quatro distribuidoras serão leiloadas; Boa Vista Energia, do estado de Roraima, Amazonas Distribuidora, Companhia de Eletricidade do Acre e a Centrais Elétricas de Rondônia.

(…)

Em tempo: Eletroacre tem preço mínimo ridículo: R$ 50 mil…E vai ficar por isso mesmo? Se prepare para pagar tarifas mais caras que as atuais – J R Braña B.