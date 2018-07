Fernando Melo terá paródia de ‘Bella Ciao’ na sua campanha (ouça)

# fernando melo bella ciao

A música Bella Ciao (Querida, adeus!) arrasou na série española da locadora Netflix La Casa de Papel.

Fernando Melo, o Jacaré, que é pré-candidato a deputado federal pelo Prona, terá uma paródia da música revolucionária italiana como jingle de campanha…Fernando é pré-candidato a deputado federal.

O blog tem o áudio da paródia, que enaltece e fala dos feitos do Jacaré como gestor público, porém, por questão da legislação eleitoral, não vai tocar…

oestadoacre vai tocar a Bella Ciao (Querida, adeus) original do serviço de streaming…que embalou a cena mais bonita da série La Casa de Papel quando aparecem o professor (Álvaro Morte) e seu encarregado de coordenar, na Casa da Moeda da España, o maior assalto daquele país.

Resta saber como será a campanha de Fernando Melo…Se se vestirá com a icônica máscara de Salvador Dali e explorará a Teoria do Tudo (prever o estado futuro), de Pierre-Simon Laplace, que baseou do começo ao fim a série La Casa de Papel.

Mas, por enquanto…Ouça Bella Ciao…: (abaixo da música revolucionária italiana a tradução em português de Bella Ciao)

Letra traduzida de Bella Ciao (Querida, adeus!)

Uma manhã, eu acordei

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

Uma manhã, eu acordei

E encontrei um invasor

Oh, membro da Resistência, leve-me embora

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

Oh, membro da Resistência, leve-me embora

Porque sinto que vou morrer

E se eu morrer como um membro da Resistência

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

E se eu morrer como um membro da Resistência

Você deve me enterrar

E me enterre no alto das montanhas

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

E me enterre no alto das montanhas

Sob a sombra de uma bela flor

Todas as pessoas que passarem

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

Todas as pessoas que passarem

Me dirão: Que bela flor!

E essa será a flor da Resistência

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

E essa será a flor da Resistência

Daquele que morreu pela liberdade

E essa será a flor da Resistência

Daquele que morreu pela liberdade

(J R Braña B)