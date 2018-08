Vocês acham que o MDB vai deixar Jéssica sem Título Eleitoral?

# mdb jéssica título eleitoral

A cidadã Jéssica Sales não fez a biometria do TRE…

E agora tem gente soltando fogos porque, supostamente, a filha do Leão do Juruá, poderá ser impedida de concorrer à reeleição…eu não torço por isso…

O MDB golpista, que está no poder central, e que tirou Dilma, uma presidenta com mais de 54 milhões de votos, mora na lagoa (ou no igarapé preto) e vai perder pulo pra sapo?…e não vai resolver um simples Título Eleitoral com biometria, em Cruzeiro, da deputada Jéssica Sales…?

Me poupem…!

Estava de saída para tomar uma cerveja nesta noite senegalesca em Rio Branco com a minha companheira de sempre e voltei só para dizer isso aqui:

Me polpem…!

Vamos, Deyse.!

Boa noite!

J R Braña B.