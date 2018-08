Moda: Aposte nas jardineiras para compor looks casuais chiques

# moda divulgação jardineiras

Divulgação MF Press Global

As Jardineiras estão com tudo no mundo da moda. A peça está sendo bastante usada durante o verão e as semanas de moda européias, e ainda continua em alta para o outono/inverno no hemisfério sul. Confortável e despojada, ela combina com diversos looks e é considerada uma peça coringa. Mas como aproveitar ao máximo dessa tendência e fazer boas combinações?

A produtora de moda e influenciadora digital Domenique Heidy ressalta que os modelos, com opções de calças, shorts ou saias, são joviais e casuais, podendo usa-las de forma convencional ou com a alça desabotoada, o que torna a opção pela jardineira uma escolha casual chique: “elas são ideais para estações de transição como primavera e outono, e conferem ao look um ar casual e chique ao mesmo tempo”.

(…)

De acordo com a produtora de moda, a jardineira pode ser usada com camiseta, blusa, top cropped, camisa, casaco e sapatos altos ou baixos, dentre outras opções: “Existem muitas opções além do trivial. Para complementar o estilo, você pode escolher acessórios para incrementa-la, o que vai depender da sua personalidade. Uma ótima alternativa além das tradicionais é a jardineira estampada, porém é preciso ter cuidado com as combinações, e usar cores neutras de preferência. A jardineira de couro ou material sintético permite um look mais sofisticado e moderno”.

Fotos MF Press Global