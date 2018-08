Narcy Areal: 79 anos dedicados ao principado de Sena

# narcy sena 79

Completa 79 anos de vida nesta sexta, 10, Narcy Areal.

Matriarca da família, ela é um personagem vivo da história de Sena Madureira.

Dona Narcy e Sena se confundem…

Não há no município e região quem não a conheça, quem não tenha ouvido falar…quem não saiba de uma história sobre ela…de sua conhecida solidariedade com os mais pobres.

Na foto com os símbolos do Comercial, clube de futebol do coração que ela ajudou a criar e a comprar o terreno onde futuramente será o centro de treinamento e a sede do time, na Avenida Brasil, que dá acesso à cidade.

Ano que vem será a festa dos 80!

Parabéns e vida longa, Dona Narcy!

J R Braña B.