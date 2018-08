Piada da semana: ministra do STF ‘impactada’ com violência no Acre

# piada da semana stf acre violência

Fronteiras abertas no Acre, tráfico comandando a torto e à direita (‘amazônia virou uma Colômbia dos anos 80 e 90’, como diz o governador Tião Viana) e a ministra-presidenta Carmem Lúcia, do STF para Supremo Tribunal Federal – vem dizer em entrevista a um dos jornais do PiG que está ‘impactada’.

Nossa!

Impactados estamos nós do Acre com uma declaração dessas da chefe do judiciário… de quem deveria conhecer o problema e tomar providências para resolver…a começar por exigir que o governo federal cumpra a Constituição e garanta o patrulhamento nas fronteiras…

O STF é um outro mundo…o mundo real é outra coisa.

Em tempo: O PCC, (Made in Governo Tucano de São Paulo) se nacionalizou e tomou de conta do mercado do crime de norte a sul e os culpados são somente o Acre e suas instituições…contem outra!

J R Braña B.