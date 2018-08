Quinari: Igarapé Judia será revitalizado, garante Petecão

# petecão judia

O senador Sérgio Petecão (PSD) comemorou (esta semana) a aprovação do projeto eletrônico da revitalização do Igarapé Judia, no município de Senador Guiomard. Os recursos necessários para a obra, no valor R$ 500 mil, foram empenhados em 2017, e são provenientes de emenda destinada pelo Petecão, junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

O projeto está sendo elaborado pela equipe da AMAC, atendendo as necessidades apresentadas pelo prefeito André Maia (PSD), e prevê a construção de um mirante, restaurante, lanchonete, pórtico de entrada, bancos, lixeiras, iluminação, escada, plataforma elevada, parque, três quiosques duplos, ponte de acesso a ilha dos quiosques, duas mesas de jogos e calçamento com acessibilidade.

O projeto seguirá para análise do Calha Norte e, tão logo seja aprovado, o órgão dará autorização à prefeitura para licitar e iniciar as obras. “Tenho que parabenizar a equipe da AMAC e o prefeito André Maia pelo belo trabalho de concepção do projeto, que dará outra cara ao local”, afirma Petecão.

