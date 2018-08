Música deste sábado: sodade (Cesaria Evora, Angola) (v)

# música angola cultura

Este blog não é somente política, notícia ruim e chata….é também arte…

Cesaria Evora (que já cantou este clássico angolano com Marisa Monte)

Aqui, no caso, é um show de Cesaria em Paris:

Sodade (saudade)

Quem mostra’ bo

Ess caminho longe?

Quem mostra’ bo

Ess caminho longe?

Ess caminho

Pa São Tomé

Sodade sodade

Sodade

Dess nha terra Sao Nicolau

Si bô ‘screvê’ me (se me escrever)

‘M ta ‘screvê be (te escreverei..)

Si bô ‘squecê me (se me esquecer…)

‘M ta ‘squecê be (te esquecerei também..)

Até dia

Qui bô voltà (que voltares)

Sodade sodade

Sodade

Dess nha terra Sao Nicolau

Letra e ritmo emocionantes….

