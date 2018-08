Prefeito Mazinho declara apoio total a Ney Amorim e chora

# prefeito mazinho sena

Pelo menos 200 pessoas se reuniram nesta noite na casa do prefeito Mazinho, que se encontrou com o candidato do PT ao senado, Ney Amorim.

Mazinho declarou apoio total ao petista e disse que sua ‘amizade com Ney vinha de longe’…(Mazinho já foi filiado ao PT).

Durante o discurso, Mazinho se emocionou e chorou….

Mazinho falou ainda da sua decepção com o PP (de não coligar na proporcional com o MDB) e disse que vai estar na campanha de Ney com toda a sua força em Sena Madureira.

Ney Amorim, por seu lado, agradeceu Mazinho pelo apoio político e disse para todos que em Sena também conta com a ajuda do deputado e colega Gehlen Diniz, PP (que faz oposição virulenta ao governo Tião Viana).

As informações ao blog chegaram nesta noite de pessoas que estavam na reunião na conhecida ‘Casa do Seringueiro.’