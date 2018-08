Prefeito de Sena recebe candidato ao senado do PT

# mazinho sena pt senado

O prefeito de Sena Madureira, que ainda está em Feijó – encontra nesta segunda-feira com um dos candidatos ao senado pelo PT.

Mazinho Serafim (foto), MDB, e Ney Amorim, PT, têm agenda combinada para esta noite em Sena Madureira.

MBittar, do partido do prefeito e candidato ao senado, não contará com apoio do correligionário prefeito…a exclusão da mulher de Mazinho, a primeira dama de Sena, da suplência do senado do peemedebista foi a gota d’água.

Em tempo: os dois deputados estaduais de Sena, que são oposição virulenta ao governo Tião Viana, consta, que apoiam o candidato do PT para o senado…entendeu? Estranho, né?

(colaboração de SM)