# petecão jv açaí feijó

Os dois senadores favoritos à reeleição, segundo as pesquisas do ‘Controle da Data’, foram tomar um açaí no último final de semana em Feijó, no Festival do Envira.

No camarote da artista Naiara, Petecão serviu cerveja para JV e vice-versa….na verdade os dois nunca foram inimigos…são civilizados.

O que não faz cinquenta reais, hein?

Então taí…: ‘Tome aí R$ 50…’

