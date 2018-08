A foto que MBittar não queria ver

# sena mazinho eleição

Como deu em primeira mão oestadoacre há dias, está selada a aliança eleitoral entre o petista Ney Amorim e o medebista Mazinho.

(MBittar, candidato ao senado pelo MDB de Mazinho, não terá apoio do correligionário)

Expert em política de Sena diz que o tiro do prefeito Mazinho pode sair pela culatra…especula: ‘Mazinho está fortalecendo seus adversários (Gehlen e Charlente…) que são unha e carne com o presidente da Assembléia.

Além de fortalecer Toinha Vieira…que, se conseguir se eleger para deputada estadual (não é difícil) será uma forte concorrente à prefeitura em 2020.

Segue o expert: ‘especialmente se GladsonC vencer as eleições talvez Mazinho tenha dificuldade em emplacar uma candidatura para reeleição com apoio da oposição.’

Bem, este blog já disse mais de uma vez que o prefeito errou em não priorizar Sena Madureira.

Com ele (com Mazinho), a cidade perdeu uma grande oportunidade de entrar na cena política estadual (pela oposição)…entrar no centro do poder num eventual governo da oposição.

Fazer o quê, né?

J R Braña B.

