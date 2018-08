Marcus registrado no TRE: Agora é virar o jogo e vencer!

# marcus eleição acre

Os candidatos majoritários da Frente Popular, Marcus Alexandre e Emylson Farias, ao governo do Acre, Jorge Viana e Ney Amorim ao Senado da República, entregaram na manhã desta terça-feira, 14 de agosto, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, da Av. Antônio da Rocha Viana, documentação para o Registro das Candidaturas. Entre os documentos, os candidatos apresentaram cópia impressa do Plano de Governo com os compromissos da coligação com a população do Acre para o período de 2019 a 2022.

