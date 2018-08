Ninguém vota em vice…! (foco é debater a realidade)

# eleição acre marcus

Marcus é o candidato ao governo do Acre pelo PT.

GladsonC é o candidato do PP ao governo do Acre também.

São os dois que vão receber votos….

Ninguém pensa em vice quando se dirige à urna…!

Aliás, é um grande equívoco – dos dois lados – focarem no debate da segurança para vencer o governo.

Maior equívoco ainda do oficialismo.

O foco do oficialismo deve ser explicar as coisas como as coisas são….sem medo do debate…

Não entender isso poderá, poderá representar perder duas vezes: perder a eleição e perder a oportunidade de esclarecer a sociedade….fazê-la pensar e elevar sua consciência política…!

Fundamental: com a participação de todos os proporcionais do oficialismo….num grande mutirão de debate político com as pessoas nas ruas, nas escolas, no becos, nas lojas, nas igrejas, nos terreiros, na floresta, nos rios, em todo lugar…

Interessa à oposição o não debate, a não polêmica,…a não discussão da realidade brasileira, acreana (que não é somente segurança)

O problema do Acre não é a segurança (insegurança é consequência!)…

O problema do Acre é o Brasil….que está no fundo poço!

J R Braña B.