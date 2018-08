Binho: ‘Acre não existe sem governador e senador sérios’ (ouça)

# acre binho eleição entrevista

Entrevista nesta quarta do ex-governador Binho Marques numa rádio de Sena (programa do Sorriso).

Algumas frases de Binho:

-Eu ando no Brasil todo…

-Nosso trabalho na Educação no Acre virou referência em nível nacional…

-Nos próximos dias vai sair um livro da Editora Santillana sobre esse trabalho na Educação nos governos Jorge Viana…

-Saímos dos últimos lugares para os 10 primeiros…

-Trabalho na Fundação Getúlio Vargas…

-O Acre é um estado financeiramente pobre…

-Viajo pelo Brasil mostrando as experiências do Acre…

-A OCA foi um projeto incrível…A Biblioteca Pública…

-Fui o sexto melhor governador avaliado pelo Ibope…

-Mas isso não teria sido possível sem os governos do Jorge…

-Quando começamos as escolas estavam caindo na cabeça das pessoas…

-Metade dos municípios não tinha ensino médio…

-Agora estou trabalhando com Jorge para garantir mais recursos para a Educação do Acre…

-Precisamos fazer uma nova e grande mudança na Educação…

-Os recursos do Fundeb que os municípios recebem não são do governo federal…são do governo do estado…poucas pessoas sabem disso.

-Junto com Jorge estamos preparando um projeto de lei para beneficiar os municípios do Acre que têm poucos recursos para a Educação…

-A eleição para o senado é muito séria…

-Jorge Viana tem autoridade…

-O Acre é um estado muito injustiçado…

-O que conta é o que a pessoa vai fazer no congresso…

-Tem que escolher um governador que não tenha medo do trabalho…

-O Acre é passagem de drogas…

-Eu tenho meu carrinho e às vezes quero trocar por outro….e às vezes troco por outro pior…

-Mudança tem que ser para melhor…

-O fato de ser do mesmo partido não significa que seja igual…

-Mudar por mudar pode mudar pra pior…

-Um senador como Jorge Viana…mudar pra quê?…

-Temos que pensar nas crianças…

-A melhoria de vida das pessoas passa pela Educação…

-Escolher alguém que não vai melhorar a Educação é complicado…

-O Acre já escolheu pessoas e andou para trás…

-É preciso deixar o ódio de lado…

-As pessoas estão muito agressivas…

-Sou Fluminense, mas não gosto de Fla-Flu em política…

-Temos que amar até nossos inimigos…

-Temos que ser mais alegres e amorosos…

-O Jorge tem muita responsabilidade com o que faz…

-Agradeço muito ao César Messias, que foi meu vice…

-Não é fácil ser governador do Acre…

-Brasil tem dificuldade de saber que o Acre existe…

-Se não for um governador com autoridade, um senador com autoridade o Acre desaparece…

