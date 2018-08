Oh, que crime grave da Perpétua! (Prisão perpétua, né?)

# perpétua acre

Adversários reaças de toda espécie estão soltando fogos nas redes antissociais porque há uma notícia de que o MP Eleitoral abriria processo contra a candidata a deputada federal Perpétua Almeida…

Qual crime que ela cometeu?

Um panfleto com a imagem da Constituição!

Oh! Oh! Oh!

Isso é de uma gravidade….!

Meus Deus!

Prisão perpétua para a Perpétua!

Gritem! Gritem!

Crime é rasgar a Constituição, como foi feito e continua sendo feito por esse governo antinacional, desprezível e ilegítimo do BraZil.!

Esse é o pais dos moralistas sem moral!

Crime é comprar votos, comprar acordos, alianças com dinheiro não se sabe de onde….

Crime é um botijão de gás custar R$ 90 e um litro de gasolina mais de R$ 5.

Crime é um salário mínimo de menos de mil reais e uma casta de privilegiados ganhando 80, 90 vezes mais…Isso é crime!

Eleger uma bancada federal do Acre de maioria progressista e anti-golpista é uma necessidade urgente para ajudar o país a retomar sua democracia e os direitos dos trabalhadores…

Perpétua é um desse nomes que merece a consagração de uma eleição popular!

Assinado, eu….

J R Braña B.

Antes publicamos…:

