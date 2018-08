Números mostram prefeito em alta em Sena Madureira

# pesquisa em sena mazinho

Uma pesquisa para consumo interno encomendada pelo prefeito de Sena Madureira – que este blog teve acesso em parte – mostra que Mazinho tem bons índices de aprovação da sua gestão na cidade.

Há pouco mais de um ano e meio ele foi eleito com apenas 38% dos votantes, portanto, sem a maioria.

Somando o Bom e Ótimo e os que acham sua administração ‘Regular‘ (40%) o índice vai a 90% de aprovação.

Se se considerar que ‘Regular‘ é positiva…

Muito alta! Para se manter precisará confirmar nos próximos doze meses uma mudança efetiva nos rumos da cidade…

O prefeito tem até o próximo verão….é o prazo limite!

Este verão atual já está indo…

Sua principal promessa era pavimentar todas as ruas de Sena com asfalto da própria usina do município…a rea$$$$lidade se impôe sem piedade.

A pesquisa mostra ainda a fotografia para a eleição para deputado estadual na cidade…

O favorito em Sena é….favorita….!

E para o governo…?

É melhor os candidatos caírem em campo porque as coisas andam muito, mas muito feia!

Para federal não me mostraram…nem para o senado…

Não entendi o por quê?

J R Braña B.

