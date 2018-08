O adeus à cantora e militante Aretha Franklin (clássicos, ouça)

# aretha franklin eua negra

Barack Obama escreveu na sua conta de TT hoje:

Aretha ajudou definir a experiência americana. Em sua voz, nós poderíamos sentir nossa história… nosso poder e nossa dor, nossa escuridão e nossa luz, nossa busca pela redenção e nosso respeito duramente conquistado. Que a rainha da alma descanse em paz eterna.

Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5

— Barack Obama (@BarackObama) 16 de agosto de 2018