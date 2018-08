Campanha está na rua… (Marcus, GladsonC, JV e Petecão)

# campanha 2018 acre

Candidatos, enfim, podem sair livremente e pedir votos…

JV

1º dia oficial da campanha comecei em Cruzeiro do Sul, às 6 da manhã, conversando com as pessoas e pedindo apoio para a minha reeleição ao Senado. Ofereço minha história e meu jeito de fazer política, com ética e trabalho.Vamos em frente com Marcus, Lula, Ney e nossos candidatos! pic.twitter.com/4xDtPN9DRv

— Jorge Viana (@jorgeviana) 16 de agosto de 2018