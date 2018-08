Uma pergunta para Jorge Viana

# jorge viana acre aarão artigo



Uma pergunta para Jorge, senador do Acre

Por Aarão Prado

Esse sem dúvida será o artigo que menos trabalho eu tive ao escrever! E não é por falta de tempo ou inspiração. Aliás, é por excesso de inspiração. E toda essa vontade partiu de uma única pergunta, que preciso dividir com você, caro leitor.

Acompanhando andanças do senador Jorge Viana, observei que ele sempre se referia à tal da “boa política” quase como se fosse um mantra. Confesso que no começo me parecia lugar comum, coisas que candidatos geralmente falam. É como diz o próprio Jorge, candidato não é bicho que se crie em casa.

Pois bem, aproveitei a primeira oportunidade de entrevista que fiz com ele e resolvi fazer a pergunta simples e seca: Jorge, o que é essa tal de boa política? Amigos, eu vou botar logo embaixo a resposta dele, que não me deixou dúvidas, e será o fim desse texto. Vou apenas copiar e colar! Mas, antes, quero dizer que acredito que os candidatos devem ser questionados, diariamente. Sobre tudo! agora é a hora de vermos quem tem conteúdo ou quem é apenas mais um saco vazio .

“A boa politica é a que constrói, que faz coisa boas e que muda pra melhor a vida das pessoas. E a política ruim é, essa que a gente experimenta no Brasil de hoje, a que destrói e tira direitos”, foi a resposta de Jorge.

…”Eu estou aqui porque sempre combati essa má politica. A gente é de uma geração com causa, com sonhos! Que pensava em fazer um mundo melhor, um Brasil melhor e um Acre melhor. E nós mudamos muita coisa pra melhor, ninguém pode negar isso, fizemos muita coisa boa juntos. Mas agora são tempos difíceis pra todo mundo. E acho que aqueles que não fizeram parte das ‘maracutaias’, que não estão com as mãos sujas, podem pedir voto nessa hora. Isso é a boa política! Eu estou pedindo, porque eu não faço parte desses esquemas. Agora, se a discussão for: quem trabalhou, quem fez, quem fez as coisas boas acontecerem… Aí, sem falsa modéstia, eu queria estar incluído. Por isso devemos estar juntos nessa campanha pela boa politica”. Como discordar?

Aarão Prado

Jornalista e militante da boa politica, desde o dia que entendi o que ela é.

