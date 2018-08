Prazo de uma semana para solução de aliança em Sena

# sena aliança eleição

A polêmica aliança eleitoral entre o candidato ao senado pelo PT, Ney Amorim, e o prefeito Mazinho, do MDB, tem mais um capítulo.

Há um prazo para que seja encontrada uma solução….Uma semana!

Dito com todas as letras na mesma reunião que este blog noticiou em primeira mão e que estourou em acessos aqui na quarta-feira no meio político estadual como o principal assunto do dia.

Que solução seria?

Desfazer…?

Em nova reunião da coordenação de campanha de Marcus Alexandre, na noite passada em Sena, militantes do PT, reafirmaram a posição dura do governador…houve até aplausos.

A irmã do prefeito Mazinho estava na reunião da coordenação.

O problema de Sena já não é mais um problema só em Sena Madureira.

Prazo…

(colaboração de SM)