‘Homicídios no Acre reduzem 30% na primeira quinzena de agosto’

# homicídios acre

Sesp Comunicação

O Acre registrou uma queda de 30% no número de homicídios de 1 a 17 de agosto em comparação com o mesmo período do ano passado segundo o levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Já na capital a redução foi de 31,25%.

Além da redução no número de homicídios, Rio Branco também registrou uma redução de 22% no número de registro de roubos ao longo dos 40 dias de operações policiais (a partir de 08/07), em comparação com os 40 dias anteriores.

“Essa redução se dá principalmente devido ao trabalho intensificado das polícias que estão nas ruas fazendo o papel ostensivo e a realização de diversas operações no que diz respeito à polícia judiciária, com prisões e apreensões de armas, drogas e veículos roubados”, destaca o secretário.

(…)

