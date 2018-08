# campanha em sena 2018

Campanha eleitoral em Sena Madureira começa com tudo, no cume!…como se faltasse uma semana, três dias para a votação…reuniões lotadas…é o caso da reunião da noite passada do candidato Gehlen Diniz (PP)…

(colaboração de SMMN)

Antes publicamos…:

