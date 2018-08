Pegadinha: por que GladsonC diz não querer entrar em ‘baixaria’?

# gladsonc eleição acre 2018

O candidato da oposição ao governo (o senador GladsonC) diz ‘eu não vou entrar em baixaria….’

Frase preparada por marqueteiro…para mexer com o sentimento do povo, especialmente dos mais humildes.

Marcus Alexandre vai cair nessa conversa mole?

Traduzindo: baixaria aqui quer dizer discutir política (os marqueteiros de GladsonC não querem seu candidato discutindo política e vêm com essa pegadinha de baixaria)

Os marqueteiros de GladsonC sabem que discutir política vai ficar ruim para o candidato do PP/PSDB/MDB…

Por isso, Marcus tem que entrar, sim, nessa baixaria, ops…, nessa discussão política…

Em todas as reuniões com apoiadores, com muita ou pouca gente, Marcus deve explicar politicamente o que representa GladsonC.

Desenhando, se for o caso…

J R Braña B.