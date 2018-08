Binho veio ao Acre pedir voto para Jorge Viana e ponto (v)

# binho acre eleição

Vi a entrevista do ex-governador Binho no ‘boteco do Bob Vaz’ e gostei muito…uma amiga de minha mulher disse: ‘se esse Binho fosse candidato votaria nele…que cara corajoso!…só falou no Jorge Viana.’

Na verdade, Binho repetiu o que já dissera a uma rádio de Sena no começo da semana e que este blog reproduziu (reveja aqui)

Só se referiu a Jorge Viana nos dois momentos (na entrevista no boteco e antes na rádio de Sena)…não falou em mais ninguém!

Dificilmente vejo as entrevistas do Bob Vaz (principalmente com figuras que não acrescentam nada)…essa eu vi e gostei muito, repito….

Parabéns, Bob!

oestadoacre reproduz o vídeo do ac

J R Braña B.