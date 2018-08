Justiça desmoraliza ‘Operação G-7’ (‘covardes vão pedir desculpas?’)

# g-7 acre justiça

Uma a uma vão caindo as denúncias da famosa e espalhafatosa ‘Operação G-7’, que prendeu e humilhou meio mundo em Rio Branco.

Agora vão vir os pedidos de indenização dos acusados e massacrados publicamente na mídia sensacionalista do Acre.

Hoje o governador reagiu no TT.

Quantos que covardemente atiraram as pedras sujas da acusação fácil, irão pedir desculpas agora, senão a nós, pelo menos a Deus?

Que nada! Estarão com o olhar baixo, covardemente à espreita, para mais ataques de injúria, calúnia e difamação a pessoas que trabalham com respeito. pic.twitter.com/mjehume2JH

— Tião Viana (@tiao_viana) 19 de agosto de 2018