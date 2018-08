# acre violência polícia

Acre enfrenta criminalidade mesmo sem ajuda do governo federal (governo Temer/PP/PSDB/MDB)

O governo do Acre liderado por @tiao_viana, com apoio das forças policiais locais, heroicamente está conseguindo baixa os números de homicídios e outros crimes, mesmo com o governo federal teimando em ser omisso na fiscalização das fronteiras por onde o narcotráfico faz a festa. pic.twitter.com/qUFtdDMc2U

— Józimo_Oficial (@Jozimo65) 20 de agosto de 2018