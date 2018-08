Autênticos do PT de Sena estão na campanha de Jorge Viana

# jv sena eleição

Nesta terça, Jorge Viana, senador e candidato à reeleição – participa em Sena Madureira de uma reunião com integrantes de Frente Popular (porém, nem todos os petistas escalados por Rio Branco para atuar na campanha na cidade irão estar presente).

De um militante do PT, que está ajudando na reunião com Jorge Viana:

-Nós do PT autêntico de Sena e os companheiros da Frente Popular (incluindo os dois ex-prefeitos Mano Rufino e Nilson) estamos todos na campanha de Jorge Viana e Marcus Alexandre. O Acre precisa do Jorge no senado e do Marcus no governo.

O PT em Sena começa arder…

(colaboração SMMN)