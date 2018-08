Hoje! Caixa põe 40 imóveis a Leilão em Rio Branco!

# caixa leilão

Com a crise no Brasil e centenas de casas à venda ou para alugar em Rio Branco o mercado imobiliário está na lona no Acre (e no Brasil)….é o resultado do desastre do governo ilegítimo.

Lado bom: os preços estão melhores, mais baixos, desvalorizados e você pode comprar um imóvel pela Caixa em condições melhores…

Aproveita! É nesta Quarta!

Leilão CAIXA