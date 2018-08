Edvaldo Magalhães, história de luta social e de talento…

# edvaldo magalhães, acre

[Edvaldo e o mesmo olhar do seu pai, à direita na foto acima]

Edvaldo Magalhães é um dos mais talentosos políticos do Acre em todos os tempos…

Nas minhas contas, desde que me entendo como pessoa com alguma consciência, conto esses políticos talentosos locais – atuais e do passado – em uma unica mão.

O outro talentoso cumpre mandato e um terceiro, do mesmo tipo talentoso e ousado – foi embora do Acre por motivos políticos também…infelizmente para o Acre…

Comparem e vejam!…

Os três secretários mais eficientes do governo atual: um dos três melhores é (foi) Edvaldo Magalhães…Os principais desafios do estado foram entregue a Edvaldo e ele entregou o serviço…deu conta do recado e passou adiante.

Foi o melhor presidente da Assembleia Legislativa do Acre disparado….mesmo com toda pilantragem que fizeram com ele à época…(o outro presidente relembrado com honra na Aleac foi Wilson Ribeiro)

Edvaldo Magalhães é precursor da integração Acre e Peru…um visionário da América Andina que o Acre pouco ou quase nada compreende…

Edvaldo, como deputado atuante e presidente da Aleac deu vida até ao monstrengo do subsolo do prédio da Arlindo Porto Leal…Crianças do Papoco e da Base viveram momentos de felicidade, de cultura e inclusão social nunca antes experimentadas em suas vidas precárias de tudo…

Edvaldo tem um sentido de justiça e solidariedade que carrega que muitos no nosso estado já conhecem.

No começo desconfiados com o novo tempo do parlamento do Acre, os servidores legislativos relembram com saudosismo dos tempos de Edvaldo Magalhães presidente…Até os adversários.

A Assembleia virou vitrine política e de arte…As câmaras de vereadores de todos os municípios saíram da escuridão no tempo de Edvaldo Magalhães presidente da Aleac.

Estou lembrando tudo isso para dizer que a campanha de Edvaldo Magalhães segue firme, diária, sem parar…rumo a uma vaga para Deputado Estadual.

Para sorte do próximo governo e de todo o Acre.

J R Braña B.