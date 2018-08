Notas de Pesar (Governo, TRT e GladsonC)

# nota pesar acre

+Maria Cezarinete Angelim (Tribunal de Justiça do Acre)

Nota do Governo do Acre

Nota de Pesar

Com profundo pesar que recebemos a notícia de falecimento da desembargadora

Maria Cezarinete Angelim, na noite desta quarta-feira, 22, em São Paulo, no Hospital

Beneficência Portuguesa.

Por 30 anos, Cezarinete sempre manteve um trabalho digno no Tribunal de Justiça do

Acre, buscando dar agilidade e fraternidade para a instituição, fazendo a defesa pela

conciliação como forma de chegar a esses objetivos. A desembargadora foi importante

para a criação de programas neste sentido, como Justiça Volante e Justiça sobre Rodas.

Sua competência e visão de futuro a levaram presidir a Corte de Justiça Acreana no

biênio 2015 e 2017. Período de transformações como a ampliação do acesso à justiça,

interiorização das ações e fortalecimento dos programas sociais.

Com dedicação e compromisso Cezarinete sempre levou seu dever de representante

da justiça no Acre. Hoje, nos deixa a memória de uma luta pela igualdade de nossa

população.

Neste momento de dor, junto a toda a equipe de governo e nossas famílias, prestamos

as mais sinceras condolências.

Rio Branco, 23 de agosto

Tião Viana

Governador

Nazareth Araújo

Vice-governadora

Nota do TRT/RO/AC

A Presidência e demais membros do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC) manifestam profundo pesar pelo falecimento na madrugada desta quinta-feira (23), no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo (SP), da desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC), Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim, irmã da desembargadora do Trabalho do TRT-RO/AC, Maria Cesarineide de Souza Lima.

Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim nasceu em Rio Branco (AC) e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Acre, na turma de 1978. Ingressou na Magistratura Acreana em 18 de março de 1988.

Atuou como juíza titular da Comarca de Cruzeiro do Sul, juíza eleitoral da 4ª e 1ª Zonas Eleitorais, juíza de Segunda Entrância, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, membro efetivo da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Acre, membro efetivo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado e membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre (TRE/AC). Na Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), Cezarinete Angelim foi diretora social da entidade, de 1994 a 1996; primeira vice-presidente, entre 2001 e 2002; exerceu a presidência no biênio 2003-2005; e foi membro do Conselho da Comissão de Prerrogativas da Associação (2011-2012). No âmbito da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Juíza atuou como membro do Conselho Fiscal (2004-2007) e assessora da Presidência da Associação (2010-2012). Tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, em 13 de janeiro de 2012, tornando-se membro da Câmara Cível. Foi Vice-Presidente do TJAC e Coordenadora dos Juizados Especiais do Estado do Acre (2013-2015). Por fim, atuou como presidente do TJAC de 2015-2017.

O Regional manifesta suas condolências e solidariedade à família, bem como aos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre pela perda irreparável.

