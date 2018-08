Direitos Humanos: alunos conhecem trabalho do Bope

# bope escola pública

Sesp Comunicação

Promover a integração entre a comunidade e instituições de segurança pública. Esse é um dos objetivos do Projeto Profissões da Segurança, que nesta sexta-feira, 24, promoveu a visita dos estudantes do sexto ano da Escola Djalma Teles (rede pública), em Rio Branco, às instalações do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope).

Para Camila da Silva, 17 anos, a experiência foi positiva. “Meu sonho é ser delegada, e estar aqui hoje me aproximou desse sonho. Pude ver de perto como funciona o trabalho dos policiais, o que me deixou muito feliz.

“Nossa proposta é mostrar à sociedade os lados de parceria da Polícia Militar, que é amiga da comunidade. Ao mesmo tempo, propiciamos aos estudantes que almejam uma carreira como agentes das forças de segurança conhecimentos específicos sobre o nosso trabalho”, salientou o tenente Rui da Silva Costa.

