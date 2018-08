A sabatina de GladsonC… e o ‘encaixamento do xadrez’

# gladsonc eleição 2018

Nas sabatinas do ac só me dei ao trabalho de assistir Marcus Alexandre e GladsonC, por razões mais que óbvias…

A entrevista de GladsonC não me surpreendeu como não deve ter surpreendido a ninguém que está na política e conhece a capacidade/desenvoltura/dificuldade do candidato da oposição.

No geral, faltaram propostas claras para um eventual governo.

Vamos lá:

Segurança

A única proposta que consegui compreender foi que o seu vice, deputado Rocha, será o Chefe de Polícia do seu eventual governo.

É o ‘encaixamento do xadrez.’

Saúde

Para GladsonC, sobram recursos e o que falta é gestão (GladsonC disse que vai dar um ‘choque de gestão’…repetindo a fraseologia tucana em Minas que deu com os burros n’água)…Prometeu concluir as obras em andamento do governo atual. Não apresentou uma ideia nova para o setor.

Educação

Proposta de em quatro anos erguer sete escolas em tempo integral no estado…Como Marcus Alexandre perdeu a oportunidade e dialogar com os professores…embora tenha citado ‘os provisórios’ e dito que é impossível um provisório cumprir bem o seu trabalho devido não ter todos os direitos de um professor efetivo.

Economia

Sem novidades…sua proposta é o Agronegócio (soja, soja, soja, soja,….)… na avaliação de GladsonC essa é a ‘novidade’ da sua proposta de desenvolvimento (desenvolvimento para quem?)

Infelizmente, por razões políticas eleitorais, até Marcus Alexandre está entrando nessa onda do Deus Agronegócio…

Uma sugestão ao GladsonC e também a Marcus Alexandre: leiam a professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri (CE), Ada Pontes Aguiar, intitulada ‘Más-formações congênitas, puberdade precoce e agrotóxicos: uma herança maldita do agronegócio…’

Em resumo, faltaram substancias ao candidato do PP.

Várias perguntas feitas – propositadamente ou não – foram levantadas de bola para ele atacar o PT e o governo…E aqui, registro que GladsonC agiu corretamente: não poupou de responsabilidade o PT e o governo…bem ao contrário de Marcus Alexandre, que evitou apontar a responsabilidade dos apoiadores de Temer e do Golpe pelo descalabro que vive o Brasil e, por consequência, o Acre.

Faltaram ainda perguntas a GladsonC sobre seu apoio à Reforma Trabalhista (prejudicial aos trabalhadores) e seu voto a favor da Emenda 95, que congela investimentos no Brasil (no Acre também) por duas décadas.

Afirmar que votaria pela cassação de Aécio (ainda solto não se sabe por que), agora, é chutar cachorro morto…e oportunismo eleitoral.

Registro ainda com satisfação a postura do meu amigo Fábio Pontes, um dos sabatinadores do ac – com questionamentos pertinentes…e sem levantamentos de bola. Orgulhou-me, Fábio!…Já havia repetido o mesmo comportamento com Marcus.

Por fim, afirmo que GladonC e a oposição precisam entender o Acre melhor…só conhecendo o Acre mais a fundo teriam condições de formular um plano de futuro, factível, para o estado…

Uma dica a GladsonC: esquece essa história de acabar com ‘Marajás’!!!…se venceres a eleição, em pouco tempo terás os seus marajás…afinal de contas os indianos da oposição a seu lado estão sedentos por um reinado.

O que fica claro mesmo é que nos debates com Marcus na TV, GladsonC terá problemas…muitos problemas…O Bocalom que o diga.

Em tempo: A ponte do Madeira foi uma iniciativa e decisão de Dilma Rousseff (e por conta do Golpe que GladsonC apoiou as obras estão atrasadas…)

Em tempo 2: assista abaixo a sabatina de GladsonC em vídeo do ac

J R Braña B.