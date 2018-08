Marcus avança no principado de Sena (JV e Ney em clima bom) (f,v)

# marcus fp eleição sena

Foi um fim de semana agitado em Sena Madureira…desde sexta que a cidade vive dias tensos de movimentação política.

Sexta:

Prefeito Mazinho e Ney (do PT) fazem carreata pelas ruas de Sena…

Sábado:

Encontro de apoiadores da candidatura de Meyre Serafim se transforma em incidente político para a oposição…prefeito Mazinho desafia o seu candidato ao governo e o seu partido, o MDB.

Domingo:

Marcus Alexandre vai a Manoel Urbano e na volta inaugura o comitê da Frente Popular em Sena Madureira. O candidato do PT, que está está empatado com o candidato da oposição, segundo o Ibope, e à frente na pesquisa da VoxPopuli, disse que ‘quanto mais GladsonC se mostra mais ele perde pontos com os eleitores.’

Além dos candidatos majoritários da Frente Popular, candidatos a deputado federal (Cristovam, Perpétua, Leo…) e muitos estaduais (Edvaldo Magalhães, Jackson, Juza, Real, Márcia Rufino, Saulo Gadelha…entre outros) prestigiaram a inauguração do comitê e um encontro numa comunidade do Rio Cassiriam.

JV e Ney em clima cordial

Pelo menos publicamente, os dois candidatos do PT ao senado se comportaram bem durante evento em Sena Madureira. Houve elogios recíprocos…navegar é preciso…

