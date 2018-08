Metralhadora-M: MBittar foi quem menos perdeu em Sena

# metralhadora m bittar mazinho

Metralhadora M (fabricação norte-americana)

Quem acha que MBittar (candidato ao senado pelo MDB) pode ter sido o principal prejudicado com a metralhadora do prefeito Mazinho e seu discurso fecha quarteirão e incomplacente contra um membro do seu próprio partido – pode estar apostando errado.

MBittar perde, sim…porque, afinal de contas, terá um prefeito e uma máquina municipal trabalhando contra seu nome…porém… o maior prejudicado é o candidato ao governo do PP, GladsonC.

GladsonC demonstrou inexperiência política e de comando (‘pulso forte’, como ele gosta de dizer) para antever o problema que poderia acontecer na noite louca (a irrupção superabundante) em Sena Madureira.

Por isso o post anterior abordou sobre a implosão da candidatura de GladsonC em Sena.

O candidato ao governo poderia ter se levantado durante a intervenção de Mazinho…como um líder político que pretende chegar ao palácio Rio Branco e agido….como?…..como um líder político.

MBittar, na opinião deste blogueiro de fim de mundo – pode sair como vítima de tudo isso.

Pois não estava lá para se defender.

E, ao contrário de muitos, MBittar sabe as regras do jogo político…

Só um lembrete: a população costuma amar as vítimas…!

J R Braña B.

