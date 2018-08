De janela indiscreta, Toniquinho vê Atlético frustrar sonho da Série B (v)

# sériec atlético ac cuiabá

O presidente da Federação de Futebol do Acre, Toniquinho Lopes, viu de seu ‘camarote’ ou da sua ‘janela indiscreta’ particular o Atlético adiar o sonho de jogar a Série B do Brasileirão de Futebol.

Toniquino costuma ver aos jogos desse local (veja o Em Tempo no final do post)

Janela indiscreta: Toniquinho assista o Galo adiar sonho da Série B

Série C

Atlético Acreano e Cuiabá empataram em dois gols no Florestão, de Rio Branco, nesta noite.

Com o resultado, o Galo do Acre está fora da competição e também dá adeus ao sonho da Série B.

