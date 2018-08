CNC: 72% do comércio não vê luz no fim do túnel

# cnc varejo brasil

Percepção da economia piora para 72% dos varejistas

CNC

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), recuou para 103,7 pontos no mês de agosto. Na comparação com julho, o indicador teve redução de 2,5%, na série com ajuste sazonal. As frustrações decorrentes do fraco desempenho da economia fizeram com que 72% dos empresários do varejo observassem deterioração significativa do cenário econômico brasileiro nos últimos meses.

“A desvalorização do real, o ritmo fraco do mercado de trabalho, as pressões de custos e o cenário externo mais desfavorável têm levado a economia e o comércio a um ritmo de crescimento mais fraco nos últimos meses”, afirma Fabio Bentes, chefe da Divisão Econômica da CNC.

(…)