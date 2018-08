Dia 28: Sindicato dos Bancários e meus amigos para sempre! (vídeo)

# memória sindicato dos bancários

Memória

Hoje é o dia dos Bancários….A Perpétua me avisou…

Há 21 anos eu deixava o Sindicato dos Bancários do Acre….

Isso foi em 1997…

Entrei em 1984…

No começo de tudo…

Com emoção mostro aos melhores leitores deste blog os melhores tempos da minha vida…

Com meus amigos para sempre…!

Taboada, Perpétua (Edvaldo), Mariquinha, Marcão, Façanha, Guimarães, Nara, John (in memoriam) e a minha segunda mãe e uma das mulheres mais incríveis e de coração extraordinário que convivi…Maria Antônia (in memoriam)

As fotos que guardo estão desgastadas…quase as perdi…o tempo é implacável…mas as reuni nesse videozinho amador que fiz nesta noite…não sem a ajuda do meu amigo fotógrafo Díaz.

Neste dia 28 de agosto comparto con vos...

Claro…me emocionei…!

O background (BG) no fundo é para desmontar…

J R Braña B.