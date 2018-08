Bolsonaro ridiculariza a globo na própria globo (v)

# bolsonaro globo

Bem feito!

As ‘entrevistas’ da globo com os candidatos a presidente são alguma coisa que você pode chamar de tudo…menos entrevistas.

O Bonner, sim, o Bonner, só ele quer falar…

O PHA diz que é porque ele nunca foi repórter…então não sabe fazer perguntas…

E, para não apanhar e todo mundo ver, interrompe a toda hora o entrevistado.

Foi assim com Ciro (que você pode ver aqui) e quase foi assim com Bolsonaro que, daquele seu jeitão maluco, enfiou uma banana na goela dos apresentadores do JN.

Bolsonaro é de longe o pior candidato e o Brasil sofreria muito com um tipo desses presidente…

Mas, quero confessar:…Bolsonaro fez o que Ciro não fez…Ciro ficou com medo da Globo e não disse nada….Muito antes, o jn já tinha humilhado a Dilma….foi em 2014….

Bolsonaro jogou contra a parede Bonner e Renata ao dizer que os dois são ‘pejotas’ (recebem altos salários por meio de uma empresa e a globo se livra dos encargos), quando foi perguntado sobre a reforma trabalhista…Bonner mudou logo de assunto.

Isso sem falar na grana, milhões que Bolsonaro disse que a globo recebe dos sofres públicos e usa para pagar os apresentadores do jn….ka ka ka!

O jn poderia ter feito as perguntas e deixado Bolsonaro responder (afinal de contas ele não sabe absolutamente nada sobre saúde, educação, economia, segurança ou qualquer coisa…)

Porém soube dizer o que a globo é:

-Roberto Marinho, dono da emissora, apoiou os militares em 1964….(e repetiu frase de RM e de seu jornal em apoio ao golpistas de então).

Falar isso em plena bancada do jn é de um constrangimento nacional para a globo…só Brizola tinha essa coragem.

ka ka ka!

Em tempo: para assistir o Bolso, clique aqui

J R Braña B.